2018-11-11T12:40:58+03:00
Общество

В Башкирию пришли первые трескучие морозы

Столбики термометров опустились до -21
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 11 ноября, близ деревни Ломовка, что в Белорецком районе Башкирии, термометры зафиксировали нехарактерную для этого времени года низкую температуру воздуха – минус 21 градус. Местные жители поделились фотографией наружного градусника в социальных сетях.

В горные районы республики, в частности, в Белорецкий, зима, как правило, приходит пораньше. Но такое резкое похолодание не характерно для начала ноября – обычно температура воздуха так падает ближе к декабрю.

На сегодняшний день в некоторых районах Башкирии прогнозируется небольшой снег. В южных районах республики ночью местами похолодает до -25°.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии бездомных собак отстреливают на глазах у детей
На следующей неделе в Башкирию придут морозы без снега
Юную студентку из Башкирии нашли мертвой в другом городе
В Башкирии мать двоих детей два года борется со страшной болезнью
Национальный симфонический оркестр Башкирии возглавил Артур Назиуллин
В Башкирии по поручению Радия Хабирова построят новый сельский клуб
По пути в Башкирию бесследно пропала 29-летняя Ксения Викентьева
Волейболисты «Урала» одержали волевую победу на домашней площадке
В Уфе при пожаре в многоэтажке эвакуировали 70 человек
В Башкирии пенсионерку отстранили от работы без предупреждения
В Башкирии построят центр реабилитации для детей-инвалидов
На переезде в Башкирии иномарка попала под поезд
В Уфе появились новые автобусные маршруты в Шакшу и микрорайон Южный