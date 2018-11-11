В Башкирию пришли первые трескучие морозы
Столбики термометров опустились до -21
Фото: соцсети
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Сегодня утром, 11 ноября, близ деревни Ломовка, что в Белорецком районе Башкирии, термометры зафиксировали нехарактерную для этого времени года низкую температуру воздуха – минус 21 градус. Местные жители поделились фотографией наружного градусника в социальных сетях.
В горные районы республики, в частности, в Белорецкий, зима, как правило, приходит пораньше. Но такое резкое похолодание не характерно для начала ноября – обычно температура воздуха так падает ближе к декабрю.
На сегодняшний день в некоторых районах Башкирии прогнозируется небольшой снег. В южных районах республики ночью местами похолодает до -25°.