В Башкирии мать двоих детей два года борется со страшной болезнью

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-11T12:37:21+03:00

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Мама двоих детей из Стерлитамака Алина Петрова изо всех сил борется с тяжелым диагнозом: хондросаркома левой плечевой кости. В прошлом году 38-летней женщине сделали операцию на плече, а в этом выяснилось, что в мягких тканях и легких женщины пошли метастазы. Стойкая жительница Башкирии прошла семь курсов химиотерапии, вскоре предстоит пройти восьмой.

Лечение в Московской клинике, к сожалению, не дало положительного результата. Поэтому семья Алины решила обратиться за помощью в клинику Ассута в Израиле. Там специалисты проведут более детальное обследование и выберут тактику дальнейшего лечения. Само обследование в зарубежной клинике стоит баснословных денег, которых у семьи попросту нет.

«Она очень долго не хотела обращаться к людям за помощью, не хотела выносить на люди свою историю, но 2 года борьбы и в семье уже нет возможности дальше бороться», - рассказала одна из близких женщины.

Родные Алины Петровой обращаются с криком о помощи ко всем неравнодушным жителям Башкирии. Только за процедуру обследования нужно заплатить 584 тысячи рублей.

Если вы хотите помощь матери двоих детей обрести шанс на спасение, вы можете перечислить любую сумму. Номера банковских карт: 5469 0600 2913 8606 (Сбербанк) 2200 1905 4630 2954(Уралсиб).