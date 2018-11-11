В Башкирии по поручению Радия Хабирова построят новый сельский клуб

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-11T10:13:16+03:00

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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров вернулся из поездки в Салаватский район республики. Там он посетил здание сельского клуба в Мурсалимкино. В пресс-службе главы региона отметили, что в момент прибытия Хабирова, там проходила репетиция спектакля «Три медведя».

Во время общения с главой директор сельского клуба посетовала, что помещений в здании категорически не хватает для всех секций – бывает, что занятия по танцам начинаются одновременно с шахматными турнирами. Это создает серьезные неудобства ребятам.

Радий Хабиров заявил, что даст поручение правительству республики выделить деньги на строительство нового клуба в Мурсалимкино. На эти нужны необходимо ни много ни мало 50 млн рублей.