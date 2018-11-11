2018-11-11T11:17:26+03:00
Общество

По пути в Башкирию бесследно пропала 29-летняя Ксения Викентьева

Молодая женщина больше недели не выходит на связь с родными
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 29-летней уроженки Стерлитамака Ксении Викентьевой бьют тревогу: молодая женщина бесследно пропала более недели назад. Поиски осложняются тем, что доподлинно не известно откуда именно пропала Ксения – по словам родственников, 3 ноября она выехала из Казани в родной Стерлитамак.

К поискам пропавшей подключились волонтеры поискового отряда «Отклик». Добровольцев, которые желают помочь в поисках женщины, предупреждают о, по сути, огромной территории поисков.

Приметы Ксении Викентьевой: рост 155 см, худощавое телосложение, рыжие волосы до плеч.

В день пропажи Ксения Викентьева была одет в длинную светло-коричневую куртку с капюшоном и меховым воротником, синие джинсы и серые зимние ботинки. По данным родных, она могла переодеться в зеленую куртку, синие джинсы, черные высокие сапоги на каблуке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ксении Викентьевой, просьба сообщить волонтерам поискового отряда «Отклик» по телефону: 89871060601 или обратиться в полицию.

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