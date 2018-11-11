Волейболисты «Урала» одержали волевую победу на домашней площадке

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-11T08:04:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 10 ноября, в Уфе прошел матч четвертого тура национального первенства по волейболу. На домашней площадке уфимский «Урал» принимал «Газпром-Югру». Поначалу игра для подопечных Даниэле Баньоли складывалась не лучшим образом: после двух сетов уфимцы проигрывали 0:2. Однако хозяевам удалось переломить ход матча и вырвать победу на тай-брейке. Итог встречи – 3:2 в пользу «Урала».

Ранее волейболисты уфимской команды одержали еще одну победу, также на тай-брейке.

Следующий матч «Урал» также проведет на домашней площадке. Соперниками дружины Баньоли станет новосибирский «Локомотив».