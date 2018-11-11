2018-11-11T07:30:29+03:00
Происшествия

В Уфе при пожаре в многоэтажке эвакуировали 70 человек

При тушении пожарные спасли шесть человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»
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В минувшую субботу, 10 ноября, в Уфе в многоэтажке на улице Зорге произошел пожар, которые едва не стоил жизни шестерым местным жителям. Сообщение о возгорании на общей кухне в общежитии поступило на пульт диспетчера в 19:43. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны.

По прибытию пожарные установили, что на втором этаже горит домашнее имущество на общей кухне, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сотрудники МЧС немедленно эвакуировали всех жильцов дома, в общей сложности 70 человек, 17 из которых дети. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, сотрудники экстренной службы спасли из пожара шесть человек, в том числе четверо детей.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В 20:06 пожар был потушен. Причины возгорания устанавливают дознаватели пожарной охраны, отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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