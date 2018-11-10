В Башкирии построят центр реабилитации для детей-инвалидов
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня побывал в Дуванском районе. Конечной точкой его маршрута стала центральная районная больница в Месягутово, где он пообщался с главврачом Валерием Трофимовым.
В беседе с Хабировым главный врач ЦРБ озвучил идею построить здесь детское отделение, которое совмещало бы функции детской поликлиники, центра реабилитации для детей-инвалидов и абилитации новорожденных. Радий Хабиров согласился, что северо-востоку республики необходимо подобное учреждение.
Врио главы республики поручил главе Дуванского района Фаилю Мухамадееву совместно с руководством больницы подготовить обоснование для строительства отделения.