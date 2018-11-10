В Башкирии хотят ужесточить контроль за разработкой недр

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-10T16:03:39+03:00

Минэкологии региона с этой задачей не справляется

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Депутаты Госсобрания Башкирии намерены ужесточить контроль в сфере разработки недр. Об этом говорилось на заседании профильного комитета.

Участники встречи отметили, что недобросовестные компании разрабатывают недра, не считаясь с последствиями для экологии и экономики региона. Часто полезные ископаемые добываются незаконно, от этого страдают районы, соседствующие с Уфой, и Зауралье.

Минэкологии региона, по мнению депутатов, работает неудовлетворительно и не принимает достаточно мер для исправления ситуации.

– Необходимо осуществлять более рациональное использование недр, требуются жесткий контроль за выдачей лицензий, повышение ответственности за незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, – заявил председатель профильного комитета Альфарис Байчурин.

Напомним, что проблемой незаконной разработки недр недавно поручил заняться глава республики Радий Хабиров. В ходе рабочей поездки по Баймакскому району он побывал на карьере близ села Темясово, где нелегально добывали камень.

- Я считаю, что ваш район просто грабят, – заключил тогда возмущенный Хабиров.