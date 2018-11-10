2018-11-10T16:03:39+03:00
Общество

В Башкирии хотят ужесточить контроль за разработкой недр

Минэкологии региона с этой задачей не справляется
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы регионаФото: пресс-служба главы региона
Изменить размер текста:

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены ужесточить контроль в сфере разработки недр. Об этом говорилось на заседании профильного комитета.

Участники встречи отметили, что недобросовестные компании разрабатывают недра, не считаясь с последствиями для экологии и экономики региона. Часто полезные ископаемые добываются незаконно, от этого страдают районы, соседствующие с Уфой, и Зауралье.

Минэкологии региона, по мнению депутатов, работает неудовлетворительно и не принимает достаточно мер для исправления ситуации.

– Необходимо осуществлять более рациональное использование недр, требуются жесткий контроль за выдачей лицензий, повышение ответственности за незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, – заявил председатель профильного комитета Альфарис Байчурин.

Напомним, что проблемой незаконной разработки недр недавно поручил заняться глава республики Радий Хабиров. В ходе рабочей поездки по Баймакскому району он побывал на карьере близ села Темясово, где нелегально добывали камень.

- Я считаю, что ваш район просто грабят, – заключил тогда возмущенный Хабиров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе появились новые автобусные маршруты в Шакшу и микрорайон Южный
Житель Башкирии на спор выстрелил себе в живот дробью
В Башкирии задержали мужчину с килограммом тротила
Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 11 ноября
Обвиняемые в изнасиловании дознавательницы в ту ночь отмечали повышение
17 сирот из Башкирии добились квартир через прокуратуру
Полиция Башкирии объявила в розыск 11-летнего Эрнеста Сагитова, которого увез с собой отец
В Башкирии главу сельсовета подозревают в злоупотреблении полномочий
В Башкирии 16-летний подросток погиб под колесами Opel Meriva
Глава Башкирии о скандале в полиции: Надо заканчивать травлю
На выходных в Башкирии похолодает до -25
Радий Хабиров: Нам врачей не хватает уже сейчас
В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с автобусами
В Башкирии школьник явился в лицей пьяным
В семье нападающего «Салавата Юлаева» двойное пополнение
Житель Башкирии жестоко убил свою больную жену за отказ в интиме
Уфа встала в гигантской пробке из-за прокола газовой трубы
В Уфе прекращены поиски Михаила Сколбика
Администрация Уфы починит дорогу по требованию прокуратуры
В Башкирии продолжают разыскивать Евгения Галушева