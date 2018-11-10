В Башкирии хотят ужесточить контроль за разработкой недр
Депутаты Госсобрания Башкирии намерены ужесточить контроль в сфере разработки недр. Об этом говорилось на заседании профильного комитета.
Участники встречи отметили, что недобросовестные компании разрабатывают недра, не считаясь с последствиями для экологии и экономики региона. Часто полезные ископаемые добываются незаконно, от этого страдают районы, соседствующие с Уфой, и Зауралье.
Минэкологии региона, по мнению депутатов, работает неудовлетворительно и не принимает достаточно мер для исправления ситуации.
– Необходимо осуществлять более рациональное использование недр, требуются жесткий контроль за выдачей лицензий, повышение ответственности за незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, – заявил председатель профильного комитета Альфарис Байчурин.
Напомним, что проблемой незаконной разработки недр недавно поручил заняться глава республики Радий Хабиров. В ходе рабочей поездки по Баймакскому району он побывал на карьере близ села Темясово, где нелегально добывали камень.
- Я считаю, что ваш район просто грабят, – заключил тогда возмущенный Хабиров.