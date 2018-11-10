На переезде в Башкирии иномарка попала под поезд

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-10T19:15:07+03:00

Состав буквально снес ее с путей

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На железнодорожном переезде в Янаульском районе сегодня, 10 ноября, произошла авария. Около трех часов пополудни на станции Банибаш грузовой состав протаранил "Лифан".

Водитель иномарки, видимо, решил проскочить перед поездом, хотя горел запрещающий сигнал светофора. Завершить маневр он не успел, "товарняк" въехал прямо в бок машины и снес ее с путей. 63-летний водитель погиб на месте.

В Госавтоинспекции региона уточнили, что на переезде не было шлагбаума или барьеров, которые могли бы помочь предотвратить трагедию.

- Тем не менее водители обязаны соблюдать требования сигналов светофора, - подчеркнули в УГИБДД региона.

Фото: блог главы Госавтоинспекции РБ Динара Гильмутдинова