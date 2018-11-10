2018-11-10T19:15:07+03:00
Происшествия

На переезде в Башкирии иномарка попала под поезд

Состав буквально снес ее с путей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: блог главы Госавтоинспекции РБ Динара ГильмутдиноваФото: блог главы Госавтоинспекции РБ Динара Гильмутдинова
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На железнодорожном переезде в Янаульском районе сегодня, 10 ноября, произошла авария. Около трех часов пополудни на станции Банибаш грузовой состав протаранил "Лифан".

Водитель иномарки, видимо, решил проскочить перед поездом, хотя горел запрещающий сигнал светофора. Завершить маневр он не успел, "товарняк" въехал прямо в бок машины и снес ее с путей. 63-летний водитель погиб на месте.

В Госавтоинспекции региона уточнили, что на переезде не было шлагбаума или барьеров, которые могли бы помочь предотвратить трагедию.

- Тем не менее водители обязаны соблюдать требования сигналов светофора, - подчеркнули в УГИБДД региона.

Фото: блог главы Госавтоинспекции РБ Динара Гильмутдинова

Фото: блог главы Госавтоинспекции РБ Динара Гильмутдинова

Фото: блог главы Госавтоинспекции РБ Динара Гильмутдинова

Фото: блог главы Госавтоинспекции РБ Динара Гильмутдинова

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