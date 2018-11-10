2018-11-10T15:06:22+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 11 ноября

В регионе будет солнечно и морозно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в воскресенье, 11 ноября. Конец недели в регионе выдастся морозным.

В Уфе с утра будет около -7 градусов, днем столбик термометра поднимается лишь немного – до -5. Ощущаться же будет, как -10..-12 градусов. Вдобавок к низкой температуре будет дуть северный ветер с порывами до 7 м/с. Из приятного – погода будет солнечной, и осадков не предвидится.

Также свежо и светло будет в Стерлитамаке, где температура воздуха днем составит -5..-6 градусов. Ясно будет и в Нефтекамске, где термометр завтра покажет -5...-8 градусов.

А вот в Учалах будет холоднее и пасмурнее. Днем ожидается -8..-10 градусов, которые при ветре будут ощущаться как все -16. Также морозно будет и на северо-востоке, где утром ожидается -10..-12 градусов и переменная облачность.

В большинстве районов республики завтра обойдется без осадков, зато ветер будет холодным и неприветливым.

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