2018-11-10T14:44:45+03:00
Происшествия

Обвиняемые в изнасиловании дознавательницы в ту ночь отмечали повышение

Эдаурду Матвееву предлагали место в администрации главы
Андрей ПЕТРОВ
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Суд по апелляции адвокатов Матвеева, сам экс-полицейский общался с судьей по видеосвязиСуд по апелляции адвокатов Матвеева, сам экс-полицейский общался с судьей по видеосвязиФото: Рустем АХУНОВ
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В ночь на 30 ноября начальник МВД по Уфимском району Эдуард Матвеев и его коллега из другого района Салават Галиев отмечали в кабинете Павла Яромчука повышение первого. Именно тогда и произошло групповое изнасилование, в котором подозревают всех троих полицейских начальников.

Как сообщают источники «Комсомолки», друзей в тот вечер мог собрать один приятный для многих силовиков повод. В республику на должность вице-премьера вернулся уважаемый всеми полицейскими Артур Ахметханов.

Вместе с ним Матвеев ловил известных бандитов «Егора» и «Дениса». Уголовники запугивали бизнесменов по всей республике, и только Ахметханову с Матвеевым удалось их посадить.

Несколько лет назад Ахметханова перевели в Северную Осетию, но уже в этом году его вернули в Башкирию. По некоторым данным, Ахметханов планировал взять к себе на работу Матвеева, как проверенного и сильного оперативника.

Официально эту информацию пока никто не подтвердил. Один источник "Комсомолки" с этой версией согласен, другой утверждает, что все трое собрались без повода.

В любом случае, последняя вечеринка в статусе начальника МВД по району завершилась для Матвеева скандалом. На следующее утро заявление об изнасиловании написала Гюзель Р., дознавательница того же отдела. Сейчас всем троим предъявлено обвинение, Матвеев, Яромчук и Галиев находятся под стражей.

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