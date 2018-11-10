2018-11-10T16:51:00+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали мужчину с килограммом тротила

Он пытался продать его за 2,5 тысячи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Иглинском районе Башкирии оперативники задержали подозрительного гражданина. 47-летний мужчина, уже имевший судимость, пытался сбыть пакет с серым порошком. Товар он оценил в 2500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска Уфимского ЛУ МВД России на транспорте отдали загадочное вещество на экспертизу. Оказалось, что это тротил промышленного изготовления – всего 893 грамма. Где мужчина его раздобыл, не ясно.

В отношении местного жителя завели дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ». Максимальное наказание по этой статье – заключение на срок до пяти лет, уточнили в управлении на транспорте МВД по ПФО.

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