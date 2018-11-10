Глава Башкирии о скандале в полиции: Надо заканчивать травлю

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-10T10:36:00+03:00

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Сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Накануне глава Башкирии поздравил их официально и вручил награды, а сегодня пообщался в менее формальной обстановке – во время рабочей поездки по северо-востоку республики.

По словам Хабирова, несмотря на праздник лица у полицейских не радостные, во многом из-за скандала, который разразился в МВД Башкирии.

- После того, как несколько их "коллег" прогремели на всю страну - каких только проклятий в свой адрес они не услышали, - пишет на своей страничке в соцсетях глава региона.

Хабиров предложил поддержать полицейских, так как они прежде всего люди, у которых "тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа".

- Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше, - заключил глава региона.