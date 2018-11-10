2018-11-10T11:22:23+03:00
Происшествия

В Башкирии 16-летний подросток погиб под колесами Opel Meriva

Он перебегал дорогу в неустановленном месте
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
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ДТП со смертельным исходом случилось в пятницу вечером 9 ноября в селе Новобелокатай.

38-летний водитель Opel Meriva ехал по улице Советской, когда перед его машиной возник 16-летний парень. По словам автомобилиста, тот выскочил на дорогу в неположенном месте. Избежать наезда не удалось. В Госавтоинспекции по Башкирии сообщили, что подросток получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он скончался в реанимации.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 17 аварий с двадцатью пострадавшими.

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