2018-11-10T13:22:46+03:00
Общество

Полиция Башкирии объявила в розыск 11-летнего Эрнеста Сагитова, которого увез с собой отец

Мать ребенка надеется вернуть сына, и на ее стороне - решение суда
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото из архива семьиФото из архива семьи
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Полиция Аургазинского района объявила в розыск 11-летнего Эрнеста Сагитова. Накануне в социальных сетях появилась ориентировка на мальчика с его приметами: рост 155-160 см, худощавое телосложение, прямые светлые волосы, нет правого уха. Всех, кто видел ребенка с фото, просят сообщить об этом инициатору поисков: 8-989-953-38-62.

Ребенка, напомним, уже шесть месяцев ищет родная мать - жительница села Толбазы Альфия Абдуллина.

Подросток пропал в июне – ушел кататься на велосипеде и не вернулся. В беседе с «Комсомольской правдой-Уфа» женщина рассказала, что мальчика скорее всего забрал отец, ее бывший супруг. Его не смутило, что по решению Верховного суда ребенок должен жить с мамой. В попытках вернуть сына она обратилась в полицию и СМИ.

После поднявшейся вокруг пропажи ребенка шумихи на связь с журналистами вышел отец Алмаз Сагитов. Он заявил, что у сына все хорошо, он учится в частной школе и не считает, что его удерживают против воли.

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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