Радий Хабиров: Нам врачей не хватает уже сейчас
Сегодня, 10 ноября, действующий глава Башкирии Радий Хабиров отправился на северо-восток республики. Одним из пунктов его маршрута стал Мечетлинский район, где Хабиров ознакомился с работой местной больницы.
Медицинское учреждение начали строить еще в 1992 году и пока не закончили.
- Включим в программу, закончим в 2020-м, - пообещал на своей страничке в соцсетях глава региона.
Как и во время посещения других районов, Хабирову в глаза бросилась проблема с кадровым обеспечением больниц. По его словам, врачей здесь не хватает уже сейчас.
- Мы срочно разрабатываем комплекс мер по привлечению медперсонала в больницы.
Сложностей в здравоохранении много, будем планомерно решать, других вариантов нет, - резюмировал врио главы региона.