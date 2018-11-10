Радий Хабиров: Нам врачей не хватает уже сейчас

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-10T09:32:26+03:00

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Сегодня, 10 ноября, действующий глава Башкирии Радий Хабиров отправился на северо-восток республики. Одним из пунктов его маршрута стал Мечетлинский район, где Хабиров ознакомился с работой местной больницы.

Медицинское учреждение начали строить еще в 1992 году и пока не закончили.

- Включим в программу, закончим в 2020-м, - пообещал на своей страничке в соцсетях глава региона.

Как и во время посещения других районов, Хабирову в глаза бросилась проблема с кадровым обеспечением больниц. По его словам, врачей здесь не хватает уже сейчас.

- Мы срочно разрабатываем комплекс мер по привлечению медперсонала в больницы.

Сложностей в здравоохранении много, будем планомерно решать, других вариантов нет, - резюмировал врио главы региона.