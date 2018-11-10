На выходных в Башкирии похолодает до -25

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-10T10:16:24+03:00

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Температура воздуха в Башкирии на этих выходных резко пойдет на спад. Если сегодня, 10 ноября, минимальная ночная температура составила -21 градус, то в ночь на 11 ноября мороз еще усилится.

В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что местами после полуночи ожидается температура -20..-25 градусов. Днем, к счастью, будет теплее, но все равно по-зимнему – около -6..-11 градусов. В некоторых районах похолодает до -15. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный.

Жителям Башкирии напоминают, что в таких условиях вырастает число аварий и, как следствие, заторов на дорогах. Автовладельцам рекомендуют либо совсем воздержаться от поездок, либо быть предельно сконцентрированными на дороге.