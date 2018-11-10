Житель Башкирии на спор выстрелил себе в живот дробью
Доказать свою правоту ценой здоровья решил недавно один из жителей Башкирии. Во время посиделок в одном из садовых товариществ у него с другом-охотником вышел спор.
Как сообщил «Комсомольской правде-Уфа» собственный источник, приятель утверждал, что дробь из ружья может пробить кость, а сам мужчина твердо верил, что нет. Доказать свою точку зрения он решил на практике – схватил дробовик, приставил к животу и нажал на курок. Как итог – внутренности мужчины превратились в решето, а сам он чуть не погиб на месте.
Оппонент вызвал пострадавшему «скорую». Туда медики примчались быстро, но вот обратно в больницу пришлось ехать максимально медленно - был велик риск нанести пострадавшему еще более серьезные повреждения.
- Пять километров в час ехали, не больше, чтобы не растрясти, - рассказывает один из медиков.
В тяжелом состоянии мужчину все же доставили в госпиталь, где передали хирургам.