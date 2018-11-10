В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с автобусами

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-10T08:21:45+03:00

И это лишь за одну неделю

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В ГИБДД Башкирии поделились статистикой нарушений, которые совершают водители общественного транспорта. Только за первую неделю ноября сотрудники Госавтоинспекции проверили более 1700 автобусов и обнаружили почти столько же нарушений – 1634.

Чаще всего водители не соблюдали правила перевозки пассажиров – 249 раз, 117 автобусов вышли на маршрут в неисправном состоянии. 11 раз водители обгоняли транспорт по «встречке» на участках, где это запрещено.

Некоторые нарушения привели к авариям. Со 2 по 8 ноября автобусы попали в четыре ДТП, в которых пострадали пять человек.

- Работа в данном направлении продолжается, - заверили в региональной Госавтоинспекции. - На специализированные стоянки помещено шесть автобусов.