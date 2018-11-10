В Башкирии школьник явился в лицей пьяным

СЕГОДНЯ 07:31 2018-11-10T07:31:57+03:00

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Полиция Мечетлинского района завела административное дело на родителей 13-летнего подростка. 6 ноября вечером мальчик пришел в местный лицей будучи пьяным. Отвечать за действия школьника придется его близким. В отношении них возбудили дело по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ.

Днем позже неприятно отличились еще двое подростков. Ребята 10 и 11 лет попытались украсть дрова у местной жительницы. Школьники хотели сделать из них костер и пожарить под ближайшим мостом сосиски. Родителям этих ребят придется отвечать по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.