Житель Башкирии жестоко убил свою больную жену за отказ в интиме

СЕГОДНЯ 17:52 2018-11-09T17:53:08+03:00

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Кровавая драма, достойная фильма ужасов, разыгралась в апреле этого года в Зианчуринском районе республики. 61-летний мужчина жестоко избил свою супругу за отказ вступить с ним в интимную связь, а потом добил ножом.

В тот вечер мужчина изрядно выпил, после чего решил предаться страстной любви со своей женой. Вот только женщина была серьезно больна: практически прикованная к кровати, она испытывала сильные боли и не могла двинуться без посторонней помощи. Ранее она уже расходилась с мужем, но в тот злополучный день вернулась обратно, потому что требовался постоянный уход.

Получив отказ, мужчина рассвирепел. Сначала он избил жену кулаками, а потом схватил нож и нанес несколько ударов. От полученных травм несчастная скончалась на месте. Кстати, обвиняемый в этом жестоком убийстве уже ранее был судим за изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

- В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. – После этого оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.