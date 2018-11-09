2018-11-09T16:55:22+03:00
Авто

Уфа встала в гигантской пробке из-за прокола газовой трубы

Авария на газопроводе произошла на пересечении улиц Большая Гражданская и Оренбургская
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня вечером, 9 ноября, башкирская столица буквально превратилась в огромную пробку из-за аварии на газопроводе. Во время строительных работ на пересечении улиц Большая Гражданская и Оренбургская рабочие пробурили газовую трубу высокого давления. Из-за прокола экстренные службы перекрыли улицу для автомобильного движения.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, на месте аварии работают бригады Филиала «Газпром газораспределение Уфа», УЖХ Советского района Уфы, поисково-спасательный отряд УГЗ, сотрудники пожарной части №8, МУП «Уфагорсвет», ПО «УГЭС».

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.

- Ситуация под контролем. Угрозы жизни и здоровью горожан нет, - отметили в пресс-службе УГЗ Уфы.

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