Уфа встала в гигантской пробке из-за прокола газовой трубы
Сегодня вечером, 9 ноября, башкирская столица буквально превратилась в огромную пробку из-за аварии на газопроводе. Во время строительных работ на пересечении улиц Большая Гражданская и Оренбургская рабочие пробурили газовую трубу высокого давления. Из-за прокола экстренные службы перекрыли улицу для автомобильного движения.
Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, на месте аварии работают бригады Филиала «Газпром газораспределение Уфа», УЖХ Советского района Уфы, поисково-спасательный отряд УГЗ, сотрудники пожарной части №8, МУП «Уфагорсвет», ПО «УГЭС».
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.
- Ситуация под контролем. Угрозы жизни и здоровью горожан нет, - отметили в пресс-службе УГЗ Уфы.