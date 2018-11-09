Администрация Уфы починит дорогу по требованию прокуратуры
Дело дошло до суда
Власти Уфы починят дорогу по требованию прокуратуры
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Прокуратура Уфы обязала городскую администрацию выполнить ремонт дороги Уфа-Шакша.
В надзорном ведомстве отметили, что информация о плачевном состоянии дороги по улице Перспективной. На дорожном покрытии были заметные следы колейности, которая затрудняла движение автомобилей с разрешенной скоростью и угрожающие безопасности автомобилистов.
Прокурор города через суд потребовал от администрации Уфы устранить колейность на опасном участке. Судья его требования удовлетворил.