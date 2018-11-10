17 сирот из Башкирии добились квартир через прокуратуру

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-10T14:03:46+03:00

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В Белебеевском районе прокуратура помогла 17 сиротам получить жилье.

В прокуратуру Башкирии обратились сироты, которые по достижению необходимого возрасти так и не получили полагающегося жилья. В надзорном ведомстве установили, что обратившееся действительно состояли на учете в местной администрации как нуждающиеся в жилье сироты. Однако по какой-то причине городские чиновники так и не выделили им жилье.

После проверки прокурор в судебном порядке потребовал от администрации выполнить свою обязанность. Уже после этого всех сирот обеспечили жильем в новом доме.