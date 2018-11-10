В Башкирии главу сельсовета подозревают в злоупотреблении полномочий

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-10T12:20:00+03:00

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Главу администрации Кайраковского сельсовета в Мишкинском районе подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В настоящее время следователи Бирского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении чиновника.

По версии следствия, два года назад к главе сельсовета обратился местный житель, которого ранее осудили за повторное нарушение ПДД. По приговору мирового судьи его приговорили к 120 часам обязательных работ, но от наказания он решил уклониться. Поскольку мужчина работал вахтовым методом на Крайнем Севере, он посчитал, что исполнение решения суда для него накладно и обратился за помощью к сельскому чиновнику.

- Чиновник, желая повысить свой авторитет, как руководителя, способного принимать решения единолично, согласился ему помочь и проставил в табелях учета рабочего времени осужденного отметки об исполнении им всей трудовой повинности, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В результате служебного подлога осужденный как будто отбыл наказание, хотя все время находился в командировке. Обман вскрылся в результате проверки документации сотрудниками прокуратуры Мишкинского района.

Расследование уголовного дела продолжается.