В Уфе прекращены поиски Михаила Сколбика

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-09T16:44:07+03:00

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В столице Башкирии прекращены поиски 62-летнего Михаила Сколбика, которого целые сутки искали родственники, волонтеры и полицейские.

К счастью, пенсионера удалось отыскать живым. Он уже передан родственникам. Где он все это время был, не разглашается.

Напомним, что мужчина пропал в районе «Трамплина» 8 ноября. Он перенес два инсульта и нуждался в медицинской помощи.

Если у вас потерялся родственник, не тяните, сообщите об этом волонтерам на горячую линию 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по всей России.