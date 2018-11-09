В эту субботу в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-09T14:52:24+03:00

Овощи и мед будут продавать на двух площадках города

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10 ноября в субботу в столице Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Свежие овощи можно будет приобрести на двух площадках – на территории разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по ул. Султанова и на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

Помимо овощей на ярмарке можно будет приобрести медовую продукцию.

Торговые ряды начнут работать в 8 утра и закроются в 16 часов.

Напомним, что на ярмарках пока нельзя продавать мясо из-за нестабильной температуры. Мясная продукция появится на лавках только после того, как установится «минус».