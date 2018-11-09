В Уфе установили памятник городовому
Скульптура появилась возле главка МВД республики
В Уфе установили новый памятник
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В Уфе прямо перед зданием МВД Башкирии установили памятник столичному городовому.
Установку скульптуры городовому приурочили к 300-летию юбилея российской полиции и профессиональному празднику сотрудников МВД – Дню полиции. В церемонии открытия памятника приняли участие руководство республики и города, высшие чины полиции и представители религиозных конфессий.
Руководитель МВД Башкирии генерал-майор Роман Деев рассказал, что открытие подобных памятников важно для патриотического воспитания молодежи и поблагодарил автора скульптуры – художника Ханифа Хабибрахманова.