В Уфе разыскивают 62-летнего Михаила Сколбика

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-09T13:48:53+03:00

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В Уфе полицейские разыскивают пропавшего без вести 62-летнего Михаила Сколбика.

Известно, что последний раз пожилого мужчину видели в районе остановки «Трамплин». Пропавший вышел из дома по улице Менделеева, 200 в минувший четверг, примерно в шесть вечера. После этого его никто не видел.

Пропавший может нуждаться в медицинской помощи – он перенес два инсульта и имеет проблемы с речью.

Приметы: рост 176 сантиметров, на вид 60-65 лет, плотное телосложение, волосы прямые, на груди шрам от операции.

Был одет: куртка синего цвета, свитер, спортивные штаны, кроссовки.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, сообщите в полицию.