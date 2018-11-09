В Уфе разыскивают 62-летнего Михаила Сколбика
Мужчина нуждается в медицинской помощи
В Уфе разыскивают пропавшего Михаила Сколбика
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В Уфе полицейские разыскивают пропавшего без вести 62-летнего Михаила Сколбика.
Известно, что последний раз пожилого мужчину видели в районе остановки «Трамплин». Пропавший вышел из дома по улице Менделеева, 200 в минувший четверг, примерно в шесть вечера. После этого его никто не видел.
Пропавший может нуждаться в медицинской помощи – он перенес два инсульта и имеет проблемы с речью.
Приметы: рост 176 сантиметров, на вид 60-65 лет, плотное телосложение, волосы прямые, на груди шрам от операции.
Был одет: куртка синего цвета, свитер, спортивные штаны, кроссовки.
Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, сообщите в полицию.