2018-11-09T13:11:43+03:00
Общество

Правительство Башкирии снизит налоги для резидентов двух городов региона

Изменения коснутся бизнесменов из Белебея и Кумертау
Рустем АХУНОВ
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Власти республики решили снизить налоги для резидентов ТОСЭРовВласти республики решили снизить налоги для резидентов ТОСЭРов
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Для предпринимателей из Башкирии, являющихся резидентами Белебея и Кумертау снизили налоговые ставки, сообщает портал «Ufatime».

Напомним, что в республике есть несколько городов, которые являются так называемыми территориями опережающего социально-экономического развития. В них создаются максимально лояльные условия для бизнесменов.

С 1 января 2019 года ставка по налогу «доходы» будет составлять 2%, вместо 6%. По налогу «доходы, уменьшенные на величину расходов» ставка уменьшится на 10%.

По мнению властей республики, подобные меры будут способствовать созданию благоприятных условий для бизнеса.

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