Руководителем БГПУ стал бывший вице-премьер Салават Сагитов

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-09T12:27:14+03:00

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Сегодня, девятого ноября, в БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы представили врио ректора университета Салавата Сагитова.

Напомним, что осенью 2018 года прошлый руководитель вуза Раиль Асадуллин занял место председателя комитета по образованию, науки, молодежной политики и спорта в парламенте Башкирии. Эта должность предусматривает, что председатель будет работать на постоянной основе.

Новым ректором стал Салават Сагитов. Пока он находится в статусе исполняющего обязанности руководителя вуза. Работать на госслужбе Сагитов начал в 1999 году, сразу после окончания УГНТУ. В 2011 году занял пост заместителя премьер-министра республики. Вице-премьером, курирующим социальный блок, Сагитов стал в конце 2014 года. После прихода в республику Радия Хабиров, вице-премьер покинул свой пост.