В Уфе произошел крупный пожар на заводе
Пожар произошел в северной части города
В Башкирии случился пожар на заводе в северной части города
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В северной части Уфы произошло возгорания запасов дизельного топилива.
По данным МЧС республики, инцидент произошел на установке в одном из производственных предприятий в северной части башкирской столицы. Жители Уфы увидели клубы черного дыма и сообщили в МЧС в 10:50 по местному времени.
Вскоре на место прибыли спасатели. Пожар локализовали уже через 19 минут. В 11:12 пожарные ликвидировали открытое горение.
На месте работали 43 сотрудника МЧС и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня не было.