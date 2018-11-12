В Башкирии двое подростков угнали фиолетовую «Волгу»
Парней поймали сотрудники Росгвардии
В Башкирии поймали парней, угнавших фиолетовую «Волгу»
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В городе Октябрьский бойцы Росгвардии поймали двух парней, угнавших «Волгу».
Известно, что инцидент произошел вечером в минувший четверг. По данным стражей порядка, в 23 часа в управление вневедомственной охраны поступило сообщение об угоне «Волги». На розыск автомобиля выехали два экипажа сотрудников Росгвардии.
Вскоре стражам порядка удалось остановить приметный автомобиль. В салоне находились двое парней – 16 и 18 лет. Свой поступок они объяснили тем, что хотели прокатиться по ночному городу. Ребят передали полицейским.