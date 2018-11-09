Радик Юльякшин презентует лейбл «Elvin Grey» на восьмитысячной «Уфа-Арене»

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-09T10:58:00+03:00

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Многочисленная армия поклонников самой яркой звезды национальной эстрады - Радика Юльякшина, выступающего под сценическим именем Элвин Грей, с большим нетерпением ждет декабря. В начале месяца их любимец даст два грандиозных концерта в татарской и башкирской столицах: 1 декабря артист выступит на восьмитысячном стадионе "Татнефть-Арена", а 8 декабря выйдет на столь же масштабную площадку в родном городе.

Восьмитысячную "Уфа-Арену" заслуженный артист Башкирии впервые собрал в прошлом году, став первым в истории артистом национальной эстрады, сумевшим в одиночку собрать аншлаг на столь масштабной площадке. На первый большой концерт любимца публики фанаты съезжались со всей Башкирии и соседних областей. И вот, год спустя, талантливый и харизматичный артист решил повторить свой рекорд и вновь собрать аншлаг на самой большой площадке башкирской столицы.

Это будет не просто очередной концерт, а грандиозная трехчасовая презентация лейбла "Elvin Grey", которую подготовила талантливая и креативная команда единомышленников. Судя по рекламному ролику, зрителей ждет невероятное шоу - Радик Юльякшин предстает на экране в самых неожиданных и интригующих образах - то в роли героя фильма "Звездные войны", то в кадетском мундире, то в образе героя-любовника с розой в зубах и испачканных помадой брюках - одним словом, таким артиста еще точно видеть не приходилось. Сам исполнитель обещает массу сюрпризов, неожиданных дуэтов и звездных гостей, имена которых до поры предпочитает держат в секрете.

А еще живой качественный звук, который обеспечит суперсовременная мощная аппаратура и захватывающую воображение визуальную составляющую шоу. Программа, без сомнения, самого ожидаемого концерта года составлена из лучших хитов разных лет и премьер песен, которые уже успела полюбить публика, взорвавших чарты всех хит-парадов на телевидение и радио. Билеты на уфимскую презентацию лейбла "Elvin Grey" уже поступили в продажу. Их можно приобрести в городских кассах по цене от 600 до 1700 рублей.