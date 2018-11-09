В башкирской школе опровергли информацию об «оргии» шестиклассников

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-09T10:52:17+03:00

В администрации района и лицее информацию об «оргии» не подтвердили

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В администрации Мечетлинского района опровергли информацию об «оргии» шестиклассников на берегу реки.

Ранее сайт «Мечетлинские вести» сообщал, что седьмого ноября на берегу реки Ик ученики местного лицея якобы устроили оргию со спиртным.

- По факту шокирующего случая в школу приехал глава района Асадуллин и устроил разнос руководству, - сообщается на сайте.

Позже информацию прокомментировали в школе.

- Это все слухи и домысли, - заявили в лицее. – Какие четвероклассники, вы о чем? Да, у нас был инцидент, что на территории лицея сторож заметил нашего ученика из седьмого класса, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сторож немедленно вызвал полицию. С мальчиком и его родителями была проведена профилактическая беседа. Также мы провели внутришкольное расследование, которое не выявило никаких других нарушений дисциплины ни стороны учащихся, ни со стороны учителей.

В администрацию района слухи также опровергли.

- Был инцидент с одним учеником. С ним провели работу, информацию передали сотрудникам полиции. Глава района действительно выезжал в школу, но совсем по другим вопросам – обсуждал предстоящий ремонт спортивного зала, - рассказала заместитель главы района по социальным вопросам Гульназ Кадырова.