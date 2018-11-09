2018-11-09T10:02:26+03:00
Происшествия

В Башкирии продавали насвай в торговом центре

Сотрудники полиции изъяли табачную смесь
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии у продавца текстиля изъяли 3,5 килограмма насваяВ Башкирии у продавца текстиля изъяли 3,5 килограмма насвая
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В Белорецке прямо в торговом центре продавали табачную смесь – насвай.

В пресс-службе МВД Башкирии отметили, что табак продавали в торговом центре по улице Точисского. Во время проверки у продавца текстиля обнаружили 168 пакетиков с зеленой смесью. Общий вес изъятого составил порядка 3,5 килограмма. Вещество отправили на экспертизу в лабораторию.

В отношении продавца полицейские составил протокол об административном нарушении. 42-летний мужчина объяснил, что закупал насвай в соседнем городе и перепродавал по 25 рублей за пакетик.

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