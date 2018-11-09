2018-11-09T09:22:03+03:00
Происшествия

Житель Башкирии устроил погром из-за парковочного места

Случай произошел в Стерлитамаке [видео]
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Стерлитамаке мужчина устроил погром на парковкеВ Стерлитамаке мужчина устроил погром на парковке
Изменить размер текста:

В Стерлитамаке неадекватный мужчина устроил погром на дворовой парковке.

В самом начале ролика видно мужчину, который неспешно прогуливается по двору многоэтажки. В один момент он подошел к чужой «десятке» и начал стучать палкой по бамперу автомобиля. У легковушки сработала сигнализация.

Доподлинно неизвестно, что хотел показать мужчина своими неадекватными действиями. Возможно, таким образом он наказал соседа, припарковавшего машину на «чужое» место.

Автор видео отметил, что действие происходит в закрытом «элитном» дворе в центре города.

Неадекватный автомобилист во дворе в Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24