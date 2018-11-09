Житель Башкирии устроил погром из-за парковочного места

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-09T09:22:03+03:00

В Стерлитамаке мужчина устроил погром на парковке

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В Стерлитамаке неадекватный мужчина устроил погром на дворовой парковке.

В самом начале ролика видно мужчину, который неспешно прогуливается по двору многоэтажки. В один момент он подошел к чужой «десятке» и начал стучать палкой по бамперу автомобиля. У легковушки сработала сигнализация.

Доподлинно неизвестно, что хотел показать мужчина своими неадекватными действиями. Возможно, таким образом он наказал соседа, припарковавшего машину на «чужое» место.

Автор видео отметил, что действие происходит в закрытом «элитном» дворе в центре города.