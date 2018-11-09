Житель Башкирии устроил погром из-за парковочного места
Случай произошел в Стерлитамаке [видео]
В Стерлитамаке мужчина устроил погром на парковке
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В Стерлитамаке неадекватный мужчина устроил погром на дворовой парковке.
В самом начале ролика видно мужчину, который неспешно прогуливается по двору многоэтажки. В один момент он подошел к чужой «десятке» и начал стучать палкой по бамперу автомобиля. У легковушки сработала сигнализация.
Доподлинно неизвестно, что хотел показать мужчина своими неадекватными действиями. Возможно, таким образом он наказал соседа, припарковавшего машину на «чужое» место.
Автор видео отметил, что действие происходит в закрытом «элитном» дворе в центре города.
Неадекватный автомобилист во дворе в Башкирии.