Радий Хабиров назвал неработающий фонтан памятником человеческой глупости

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-09T09:03:19+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал неработающий фонтан «Танцующие журавли» памятником человеческой глупости.

Напомним, что красивый фонтан расположен прямо перед уфимским городским дворцом культуры. Вот только уже несколько лет конструкция не работает. Сейчас они стоит сиротливо огороженная забором.

- Сам лично не видел, но в Уфе есть фонтан замечательный фонтан «Танцующие журавли». Сейчас это памятник человеческой глупости, лености и бездарности. Стыдно иметь в городе разрушенную историю, - заявил Хабиров на совещании сотрудников городской администрации.