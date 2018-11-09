В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил пожилую женщину

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-09T08:27:42+03:00

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В Башкирии молодой мужчина за рулем «Лады» насмерть сбил 67-летнюю пенсионерку.

Известно, что смертельное ДТП произошло в Салавате. По всей видимости, водитель отечественной легковушки не заметил пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу и сбил ее. Пострадавшую доставили в больницу. К несчастью, пенсионерка из Ишимбая через три часа скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 12 аварий. Автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей.