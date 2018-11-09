Жителей четырех районов Уфы ждет отключение воды

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-09T07:57:42+03:00

В администрации города предупреждают о неудобствах

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На следующей неделе жителей четырех районов Уфы ждет отключение холодной воды.

Так, в период с 12 по 18 ноября без холодного водоснабжения останутся уфимцы, проживающие в Советском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах башкирской столицы. В «Уфаводоканале» объяснили, что работы связаны с плановой переврезкой водопровода.

Известно, что временные неудобства будут испытывать жители домов и сотрудники административных зданий, расположенных в указанных районах.

Болею подробную информацию о графики отключения водоснабжения можно найти на сайте «Уфаводоканала».