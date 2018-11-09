Жителей четырех районов Уфы ждет отключение воды
В администрации города предупреждают о неудобствах
Жители четырех районов Уфы останутся без горячей водыФото: Мария ЛЕНЦ
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На следующей неделе жителей четырех районов Уфы ждет отключение холодной воды.
Так, в период с 12 по 18 ноября без холодного водоснабжения останутся уфимцы, проживающие в Советском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах башкирской столицы. В «Уфаводоканале» объяснили, что работы связаны с плановой переврезкой водопровода.
Известно, что временные неудобства будут испытывать жители домов и сотрудники административных зданий, расположенных в указанных районах.
Болею подробную информацию о графики отключения водоснабжения можно найти на сайте «Уфаводоканала».