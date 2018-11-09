Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев получил должность в Доме правительства

СЕГОДНЯ 07:15 2018-11-09T07:15:54+03:00

Теперь он будет отвечать за общественно-политическое развитие республики

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И снова перестановки в кадровом составе правительства Башкирии. На этот раз глава Советского района Уфы получил новую должность в Белом доме. Согласно распоряжению Радия Хабирова Урал Кильсенбаев стал начальником Управления главы республики по общественно-политическому развитию.

Родился Урал Кильсенбаев в 1982 году в Кугарчинском районе Башкирии, в селе 2-е Юлдыбаево. Получил образование в БашГУ и БАГСУ.

Свою карьеру Кильсенбаев начал в 2004 году в качестве ведущего специалиста Госкомитета республики по молодежной политике, а в 2007-2009 годах стал начальником одного из его отделов.

В 2009-2011 возглавлял отдел Министерства молодежной политики и спорта Башкирии, а в 2011 году получил назначение на должность начальника отдела Госкомитета республики по строительству и архитектуре.

С 2012 по 2015 годы Урал Кильсенбаев был председателем Комитета по молодежной политике в уфимской городской администрации. Последние же три года он возглавлял администрацию Советского района Уфы.