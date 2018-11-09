В Уфе начали установку первой новогодней елки

СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-09T06:45:31+03:00

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И хотя до нового года остается еще почти еще два месяца, в Уфе уже начали готовиться к празднику и устанавливают первую новогоднюю елку. Она украсит главный вход торгового комплекса «Центральный». Рабочие уже установили металлическую конструкцию елки, осталось дополнить ее искусственной хвоей и разноцветными украшениями.

— Это будет одна из первых ёлок, которая появится в преддверии Нового года на улицах города, — уточнили в пресс-службе администрации Советского района.

А в декабре начнется строительство ледовых городков на главных уфимских площадях: Ленина и Салавата Юлаева. Напомним, что в этом году администрация города на эти цели планирует выделить 17, 7 миллионов рублей.