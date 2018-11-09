2018-11-09T06:31:34+03:00
Общество

В Башкирии объявили конкурс на лучший проект памятника Шайхзаде Бабичу

Бюст народного поэта установят рядом с ГКЗ «Башкортостан»
Яна Базекина
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Фото: Министерство культуры РБФото: Министерство культуры РБ
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В республике объявили конкурс на лучший проект памятника знаменитому башкирскому поэту и общественному деятелю – Шайхзаде Бабичу. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры республики, свои проекты, а также графические материалы, пояснительные записки сметно-финансовые расчеты следует предоставить не позднее 28 января 2019 года. Заявки на участие принимаются в региональном отделении российской общественной организации «Союз художников».

А установят бюст Бабича потом на улице Кирова – неподалеку от ГКЗ «Башкортостан».

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