В Башкирии объявили конкурс на лучший проект памятника Шайхзаде Бабичу
Бюст народного поэта установят рядом с ГКЗ «Башкортостан»
Фото: Министерство культуры РБ
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В республике объявили конкурс на лучший проект памятника знаменитому башкирскому поэту и общественному деятелю – Шайхзаде Бабичу. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры республики, свои проекты, а также графические материалы, пояснительные записки сметно-финансовые расчеты следует предоставить не позднее 28 января 2019 года. Заявки на участие принимаются в региональном отделении российской общественной организации «Союз художников».
А установят бюст Бабича потом на улице Кирова – неподалеку от ГКЗ «Башкортостан».