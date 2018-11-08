2018-11-08T20:37:25+03:00
Происшествия

Дознавательница отказывается проходить полиграф: новые факты в деле группового изнасилования в Уфе

Также сторона защиты утверждает, что никаких следов биоматериала найдено не было
Яна Базекина
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Фото: скрин видео ГТРК "Башкортостан"Фото: скрин видео ГТРК "Башкортостан"
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Сегодня, 8 ноября, в Верховном суде республики проходило заседание, на котором рассматривались апелляции бывших офицеров полиции. Обвиняемые в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы заявили, что не согласны с предыдущим решением суда, согласно которому вся троица на два месяца отправилась в следственный изолятор. Как и ожидалось, апелляции были отклонены, и все обвиняемые остались под арестом.

Свою точку зрения на ситуацию с громким скандалом высказала один из адвокатов 34-летнего экс-начальника миграционной службы Павла Яромчука. В беседе с ГТРК «Башкортостан» Валерия Посохова заявила, что, вопреки всем домыслам, заключения по судмедэкспертизам еще не были озвучены.

- Никаких биоматериалов не было найдено ни у кого, - рассказала адвокат. – Было подано ходатайство, чтобы потерпевшая и мой подзащитный прошли полиграф. Но потерпевшая отказывается от его прохождения.

Кстати, отказ в апелляции совершенно не расстроил адвокатов. В ближайшее время сторона защиты намерена подать кассационную жалобу. Напомним, что если вина экс-полицейских все же будет доказано, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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