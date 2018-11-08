2018-11-08T19:58:48+03:00
Общество

Какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 9 ноября

Синоптики обещают холода и местами – снег
Яна Базекина
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Завтра в республике выпадет небольшой снег, а на дорогах будет скользко из-за гололеда. Особенно аккуратными стоит быть водителям и не нарушать скоростной режим, особенно, если вы еще не успели поменять резину. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, до 3-4 метров в секунду. Средняя температура воздуха ночью составит -3; - 8 градусов, а в отдельных районах при прояснениях – до -14. Днем воздух чуть прогреется: -2; - 7 градусов.

В Уфе погода не будет слишком отличаться от общей по Башкирии. Ночью подморозит до -7, днем потеплеет до 0; +2. Также ожидается переменная облачность и слабый снег, а скорость ветра не превысит 3-7 метров в секунду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дознавательница отказывается проходить полиграф: новые факты в деле группового изнасилования в Уфе
В Уфе женщину зажало дверями маршрутки и протащило несколько метров по асфальту
Житель Башкирии признался в убийстве брата спустя 13 лет
В Уфе осудили троих мужчин, предлагавших за деньги решить проблему с "военником"
От уфимцев ждут предложений по стратегии развития города
В Башкирии предприниматель продавал контрафактный тосол под видом известных брендов
В МЧС рассказали о причинах затора на трассе в Башкирии
Министр образования Башкирии возвращается в соцсети
В Уфе выбрали маскота футбольного клуба
Житель Башкирии, лишивший пожилого мужчину жилья, отправится за решетку
Проезд в автобусах «Башавтотранса» теперь можно оплачивать банковской картой
Глава Башкирии Радий Хабиров: Уфа невероятно грязный город
В Башкирии пропал без вести 43-летний Александр Кириченко
В Башкирии прекращены поиски 47-летнего Салавата Ахмерова
В Башкирии температура воздуха резко понизится до -21 градуса
Куда сходить в Уфе 8 ноября
Уфа на насколько дней станет центром туризма
В Уфе состоится фестиваль «Наш бренд»
Апелляцию третьего подозреваемого в изнасиловании дознавательницы Эдуарда Матвеева также отклонили