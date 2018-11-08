Какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 9 ноября

СЕГОДНЯ 19:58 2018-11-08T19:58:48+03:00

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Завтра в республике выпадет небольшой снег, а на дорогах будет скользко из-за гололеда. Особенно аккуратными стоит быть водителям и не нарушать скоростной режим, особенно, если вы еще не успели поменять резину. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, до 3-4 метров в секунду. Средняя температура воздуха ночью составит -3; - 8 градусов, а в отдельных районах при прояснениях – до -14. Днем воздух чуть прогреется: -2; - 7 градусов.

В Уфе погода не будет слишком отличаться от общей по Башкирии. Ночью подморозит до -7, днем потеплеет до 0; +2. Также ожидается переменная облачность и слабый снег, а скорость ветра не превысит 3-7 метров в секунду.