В Башкирии предприниматель продавал контрафактный тосол под видом известных брендов

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-08T15:47:22+03:00

Эксперты теперь пытаются установить, что за жидкость сбывал бизнесмен

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Житель Башкирии наладил бизнес на контрафактном горючем. В пресс-службе МВД по региону рассказали, что мужчина продавал в своем магазине в Благовещенске контрафактные масла и тосол. Происхождение их осталось загадкой, но сами тары предприниматель снабдил этикетками с лого известных брендов.

Полиция изъяла из магазина и со склада около 16 тысяч литров жидкости. Что именно он выдавал за тосол и масла, станет ясно после экспертизы

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали ситуацию в МВД.