2018-11-08T19:30:50+03:00
Происшествия

В Уфе женщину зажало дверями маршрутки и протащило несколько метров по асфальту

Пострадавшей понадобилась помощь врачей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Свидетели ДТП ищут водителяСвидетели ДТП ищут водителя
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Поездка на автобусе закончилась для одной из жительниц Уфы в больнице. Пожилая женщина выходила из салона «НефАЗа» на Советской площади, когда водитель закрыл двери и начал движение. Он несколько метров тащил несчастную по асфальту, пока не заметил неладное.

«Башфинорм» со ссылкой на очевидца инцидента сообщает, что женщина отделалась ушибами, ее увезли на «скорой». Водитель же просто поехал дальше. Теперь свидетели хотят найти и наказать виновника ДТП.

Известно, что он управлял автобусом №75, а сам несчастный случай произошел сегодня, 8 ноября, около трех часов дня.

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