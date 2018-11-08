В Уфе женщину зажало дверями маршрутки и протащило несколько метров по асфальту

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-08T19:30:50+03:00

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Поездка на автобусе закончилась для одной из жительниц Уфы в больнице. Пожилая женщина выходила из салона «НефАЗа» на Советской площади, когда водитель закрыл двери и начал движение. Он несколько метров тащил несчастную по асфальту, пока не заметил неладное.

«Башфинорм» со ссылкой на очевидца инцидента сообщает, что женщина отделалась ушибами, ее увезли на «скорой». Водитель же просто поехал дальше. Теперь свидетели хотят найти и наказать виновника ДТП.

Известно, что он управлял автобусом №75, а сам несчастный случай произошел сегодня, 8 ноября, около трех часов дня.