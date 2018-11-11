В Башкирии пенсионерку отстранили от работы без предупреждения

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-11T07:00:14+03:00

Ее просто однажды не пустили на рабочее место

Изменить размер текста: A A

Неприятная история приключилась с 61-летней жительницей Баймака. Райса Б. работала охранником в колледже, но утром 27 октября ее отказались пускать в учебное заведение. Вахтерша пояснила, что ее отстранили от работы. При этом женщина уверена – никаких бумаг об отстранении она не подписывала и работодатель не прав, мешая ей выполнять трудовые обязанности.

Пенсионерка рассказала журналистам Башкирского спутникового телевидения, что ранее на работе произошел неприятный эпизод: к девочкам через окно проник студент колледжа и пробыл там до утра. Райса Б. тогда не смогла прогнать парня - девочки не открыли ей дверь. Директор учебного заведения подтвердил, что этот случай и послужил причиной расторжения договора с женщиной.

Сама пенсионерка полагает, что уволили ее незаконно и намерена вернуться к исполнению обязанностей. Она обратилась в прокуратуру, где по ее заявлению начали проверку.