2018-11-11T07:00:14+03:00
Общество

В Башкирии пенсионерку отстранили от работы без предупреждения

Ее просто однажды не пустили на рабочее место
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Женщина намерена добиваться возвращения на работу через прокуратуруЖенщина намерена добиваться возвращения на работу через прокуратуру
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Неприятная история приключилась с 61-летней жительницей Баймака. Райса Б. работала охранником в колледже, но утром 27 октября ее отказались пускать в учебное заведение. Вахтерша пояснила, что ее отстранили от работы. При этом женщина уверена – никаких бумаг об отстранении она не подписывала и работодатель не прав, мешая ей выполнять трудовые обязанности.

Пенсионерка рассказала журналистам Башкирского спутникового телевидения, что ранее на работе произошел неприятный эпизод: к девочкам через окно проник студент колледжа и пробыл там до утра. Райса Б. тогда не смогла прогнать парня - девочки не открыли ей дверь. Директор учебного заведения подтвердил, что этот случай и послужил причиной расторжения договора с женщиной.

Сама пенсионерка полагает, что уволили ее незаконно и намерена вернуться к исполнению обязанностей. Она обратилась в прокуратуру, где по ее заявлению начали проверку.

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