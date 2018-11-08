Министр образования Башкирии возвращается в соцсети

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-08T14:22:50+03:00

Странички министра были закрыты после конфузов с ошибками и плагиатом

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После небольшой паузы министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, видимо, решила вернуться в социальные сети. На днях пользователи Фейсбука заметили, что аккаунт главы минобра ожил. У Гульназ Радмиловны пока нет новых заметок, зато уже есть фото профиля.

Напомним, что все свои странички министр образования удалила после двух подряд конфузов. Сначала возмущение в соцсетях вызвал хвалебный пост в честь Санкт-Петербурга, куда Шафикова прилетела на подведение итогов конкурса «Учитель года-2018». В трех предложениях министр допустила две ошибки.

Неделей позже последовал очередной скандал. Журналистка Елена Садыкова уличила главу минобра в плагиате. Работы Елены министр опубликовала, выдав за свои и не указав источника.