В Уфе выбрали маскота футбольного клуба
Символом команды стала антропоморфная пчела
Футбольный клуб «Уфа» представил символ командыФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
Футбольный клуб «Уфа» выбрал своим символом огромную человекоподобную пчелу.
Презентовали маскота на специально организованной пресс-конференции. Сперва на вопросы журналистов ответили игроки команды и исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко.
Ближе к концу встречи публике представили маскота. Внешне он выглядит как огромная пчела, на животе которой красуется логотип одного из спонсоров.
В клубе рассказали, что во время домашних игр символ будет ходить по рядам и развлекать зрителей.