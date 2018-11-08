2018-11-08T13:38:34+03:00
Спорт

В Уфе выбрали маскота футбольного клуба

Символом команды стала антропоморфная пчела
Рустем АХУНОВ
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Футбольный клуб «Уфа» представил символ командыФутбольный клуб «Уфа» представил символ командыФото: Рустем АХУНОВ
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Футбольный клуб «Уфа» выбрал своим символом огромную человекоподобную пчелу.

Презентовали маскота на специально организованной пресс-конференции. Сперва на вопросы журналистов ответили игроки команды и исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко.

Ближе к концу встречи публике представили маскота. Внешне он выглядит как огромная пчела, на животе которой красуется логотип одного из спонсоров.

В клубе рассказали, что во время домашних игр символ будет ходить по рядам и развлекать зрителей.

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